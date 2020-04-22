В Уфе тяжелобольной ребенок остался без лекарств из-за короновируса

22 Апр 2020 2020-04-22T10:07:37+03:00

Необходимые препараты так и не довезли до Башкирии

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Уфимка не может получить лекарства для своего тяжелобольного сына из-за распространения коронавируса в России.

Жительница башкирской столицы Лилия Юмагулова воспитывает тяжелобольного сына. Для того, чтобы облегчить ребенку жизнь, ранее она всеми правдами и неправдами доставала нужные препараты – Диазепам в виде свечей и Фризиум. По словам Лилии, проблема в том, что данные лекарства находятся в списке запрещенных к ввозу в страну, и поэтому некоторых родителей ловили прямо при получении посылок на почте.

- Правительство выделило деньги из резервного фонда на приобретение препаратов. В октябре и ноябре 2019 года в Москве выдали Фризиум и Диазепам, а в регионах тишина. Ранее мы покупали эти средства сами, но в связи с пандемией эта возможность пропала. Лекарства заканчиваются, а взять их негде. Минздрав и администрация главы региона молчат, - цитирует слова Юмагуловой уфимский общественник Альберт Рахматуллин.

Известно, что о сложной ситуации рассказали уфимскому депутату Дмитрию Чувиллину, он отправил официальный запрос в минздрав республики.

ИСТОЧНИК KP.RU