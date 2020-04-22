2020-04-22T09:02:53+03:00
Общество

«Вы проиграли»: мэр города в Башкирии обратился к жителям, оставшимся без работы

Глава Сибая обратился к тем, кто работает по «серой» схеме
Рустем АХУНОВ
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Мэр Сибая Рустем Афзалов назвал проигравшими тех, кто работал по «серой» схеме и остался без доходов во время самоизоляции.

Напомним, что с 31 марта в республике действует режим полной самоизоляции. Закрытыми оказались все торговые центры и магазины, в которых не продают товары первой необходимости (продуты питания и бытовая химия). На неизвестное время без работы остались тысячи людей по всей Башкирии. Некоторые из них работали по «хитрым» схемам, через которые их работодатель уклонялся от уплаты налогов.

- У вас нет защиты, ни социальной, ни правовой. Вы совершили огромную ошибку, когда согласились на зарплату в конверте. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае, вы проиграли. Извлеките из этого урок, - написал мэр в соцсетях.

По словам Афзалова, такое, мягко говоря, необычное обращение, он решил написать после того, как жители города начали жаловаться ему на отсутствие работы.

Напомним, что зимой 2019 все тот же Афзалов назвал организатора митинга «экскрементом». Тогда жители его города задыхались смогом от заброшенного карьера, в котором тлела руда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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