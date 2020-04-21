2020-04-21T20:31:00+03:00
Происшествия

Жительницу Башкирии, чье изрезанное тело нашли накануне, убили в ее день рождения

Убийца уже дал признательные показания
Яна БАЗЕКИНА
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Все началось с ссоры на бытовой почвеВсе началось с ссоры на бытовой почвеФото: "КП" Архив
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Стало известно, кто так жестоко расправился с 36-летней жительницей Туймазинского района, чье истерзанное тело с множеством ножевых ранений нашли накануне в ее собственном доме. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии, погибшая отмечала свой день рождения, на который пригласила своего 28-летнего знакомого. Вот только праздник закончился кровавой разборкой.

— Во время застолья мужчина поругался с потерпевшей на бытовой почве, в ходе которой он ударил ее ножом в шею и грудь, от которых та скончалась на месте. После содеянного мужчина убрался на месте происшествия и вызвал сотрудников полиции, заявив им, что нашел свою знакомую уже мертвой, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Впрочем, сотрудникам правоохранительных органов не составило труда доказать, что именно этот мужчина видел сельчанку живой. Под тяжестью собранных доказательств подозреваемый в убийстве дал признательные показания и был задержан. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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