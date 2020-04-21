Леонид Рошаль вступился за врачей РКБ после скандала со сбежавшими из карантина медиками

21 Апр 2020 2020-04-21T19:58:40+03:00

Рошаль подчеркнул, что почти все врачи РКБ остались на рабочих местах и не бросили своих пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

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Знаменитый российский доктор, председатель союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль вступился за врачей РКБ, попавших в очередной скандал. Напомним, на днях в СМИ появилась информация о семерых врачах РКБ, сбежавших из карантина. Информацию о беглых медиках (шестерых из которых вернули обратно в больницу через суд) подтвердили и в минздраве Башкирии.

- К сожалению, это были наши коллеги. В отношении них проводятся ограничительные мероприятия. Они не совсем этично поступили, когда покинули условия карантина, - заявил тогда на брифинге Максим Забелин.

А вот Леонид Рошаль уверен, что СМИ переиначили и приукрасили ситуацию, очернив тем самым врачей, героически сражающихся с опасной инфекцией.

- На самом деле сотрудников больницы было только пять. Два - ординаторы Башкирского Университета, причём одна из них иностранка. Из оставшихся пяти: три сотрудника — это две уборщицы и медицинский регистратор. Их при всем желании к врачам причислить нельзя. Действительно ушли два рентгенолога, которые могли и не слышать в этот день устного распоряжения о закрытии больницы на карантин, - заявил Рошаль.

Также доктор напомнил журналистам, что 99% процентов врачей остались в больнице «на передовой исполнять свой непростой долг». И об этих героях стоит писать статьи, а не поливать грязью медиков и публиковать непроверенную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU