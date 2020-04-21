В Уфе парочка, заскучав в самоизоляции, напала на продавца и ограбила магазин

21 Апр 2020 2020-04-21T18:10:48+03:00

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Двое жителей Башкирии, изрядно заскучав, находясь в самоизоляции, решила ограбить продуктовый сетевой магазин. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», днем 20 апреля 47-летний мужчина и его 32-летняя сожительница напали на продавца и вынесли из магазина пять пар женских колготок, пачку чая и бытовую химию и поспешили скрыться.

- В итоге грабителей все же задержали через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отделение полиции. Все похищенное у злоумышленников было изъято, признательные показания получены. Оба были задержаны в административном порядке, - добавил собеседник «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU