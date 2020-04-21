В одном из домов Башкирии нашли изрезанное тело молодой женщины

21 Апр 2020 2020-04-21T17:29:51+03:00

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Страшную находку обнаружили сегодня ночью, 21 апреля, родственники 36-летней жительницы деревни Александровки в Туймазинском районе Башкирии. Изрезанное окровавленное тело молодой женщины лежало посредине ее собственного дома. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», прибывшие на место происшествия следователи насчитали на теле убитой множественные ножевые ранения в области грудной клетки и глубокую резаную рану на шее.

Убийцу молодой женщины еще не нашли, правоохранители изъяли с места преступления 14 отпечатков пальцев, три ножа и одежду убитой, перепачканную кровью. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU