Синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесет погода в Башкирии в конце апреля

21 Апр 2020 2020-04-21T16:40:14+03:00

Несмотря на чудесную погоду гулять все равно можно будет только с собакой и не дальше 100 метров от дома Фото: Иван МАКЕЕВ

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На календаре уже конец апреля, скоро открывается дачный сезон, а погода то и дело преподносит сюрпризы. То ярко светит солнце, и столбики термометров показывают +15 градусов. То хмурятся тучи, льет дождь и колотит град, а лужи из-за резкого похолодания затягиваются ледяной коркой.

Прогноз погоды от синоптиков внушает оптимизм: уже на следующей неделе в Башкирию придет по-настоящему теплая погода, а начало мая порадует ярким солнцем и безоблачным небом. Уже с воскресенья, 26 апреля, столбики термометров начнут ползти до 17 градусов, а уже к 27-28 апреля установится на стабильной отметке в +18; +20 градусов. По ночам, впрочем, будет еще прохладно – всего +3; +7 градусов, а также ветрено. Порывы юго-западного ветра могут достигать до 16 метров в секунду.

Такая почти летняя погода продержится в Уфе до 4 мая, после чего в республику снова придут дожди, а отметка термометров поползет вниз до унылой отметки в +11 градусов. Хотя для многих уфимцев ухудшение погоды будет напротив в утешение – ведь из-за режима полной самоизоляции нельзя ни прогуляться по городу, ни выехать на природу.

ИСТОЧНИК KP.RU