2020-04-21T15:48:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Чиновник рассказал, как жителям Башкирии ездить на автомобиле во время режима самоизоляции, если он один на семью

Количество поездок остается неизменным – всего две в неделю
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Регистрация на сайте "Дорога02" по-прежнему обязательнаРегистрация на сайте "Дорога02" по-прежнему обязательнаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии в связи с ужесточением условий режима самоизоляции изменились условия поездки на личном автотранспорте. Теперь выезжать из дома на личном автомобиле можно всего лишь два раза в неделю (не считая поездок на работу), обязательно предварительно зарегистрировавшись на сайте «Дорога02». При этом время поездки не должно превышать 90 минут.

Конечно, жителей Башкирии волнует вопрос, а что делать, если автомобиль один на всех членов семей, и им нужно съездить в разные места. Как рассказал на очередном брифинге по ситуации с коронавирусом заместитель министра Динар Шарафутдинов, количество поездок в неделю в этом не изменится – за руль домочадцам разрешено садиться всего дважды.

— Поездки на автомобиле прикреплены к профилю, и если супруг совершил две поездки в течение недели, то супруга уже не сможет. Только уже на следующей неделе, — объяснил Динар Шарафутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это только первый этап»: в Башкирии прооперировали парня с опухолью мозга, который не мог получить помощь из-за коронавируса
В Уфе парочка, заскучав в самоизоляции, напала на продавца и ограбила магазин
В одном из домов Башкирии нашли изрезанное тело молодой женщины
Синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесет погода в Башкирии в конце апреля
Чиновник рассказал, как жителям Башкирии ездить на автомобиле во время режима самоизоляции, если он один на семью
В Башкирии автомобиль упал с моста в реку: есть погибший
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
В Уфе 29-летний рабочий сорвался с высоты на стройке и погиб
«Мы были в страхе»: многодетную мать из Башкирии лечили от волчанки, а она подхватила коронавирус в больнице
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 21 апреля
«У всех были тяжелые сопутствующие заболевания»: в Минздраве Башкирии рассказали о пациентах, скончавшихся от коронавируса