Чиновник рассказал, как жителям Башкирии ездить на автомобиле во время режима самоизоляции, если он один на семью

21 Апр 2020 2020-04-21T15:48:37+03:00

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В Башкирии в связи с ужесточением условий режима самоизоляции изменились условия поездки на личном автотранспорте. Теперь выезжать из дома на личном автомобиле можно всего лишь два раза в неделю (не считая поездок на работу), обязательно предварительно зарегистрировавшись на сайте «Дорога02». При этом время поездки не должно превышать 90 минут.

Конечно, жителей Башкирии волнует вопрос, а что делать, если автомобиль один на всех членов семей, и им нужно съездить в разные места. Как рассказал на очередном брифинге по ситуации с коронавирусом заместитель министра Динар Шарафутдинов, количество поездок в неделю в этом не изменится – за руль домочадцам разрешено садиться всего дважды.

— Поездки на автомобиле прикреплены к профилю, и если супруг совершил две поездки в течение недели, то супруга уже не сможет. Только уже на следующей неделе, — объяснил Динар Шарафутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU