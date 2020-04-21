В Башкирии автомобиль упал с моста в реку: есть погибший

21 Апр 2020 2020-04-21T14:56:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 21 апреля, в селе Верхний Авзян Белорецкого района автомобиль упал с моста в реку. Очевидцы происшествия тут же вызвали спасателей, которые с помощью автокрана вытащили ВАЗ-2199 на берег. Внутри спасатели обнаружили тело водителя – 27-летнего парня, сейчас ведется поиск остальных возможных участников аварии, чьи тела могло унести течением.

- На данный момент следователи проводят оперативные мероприятия, чтобы установить причину и обстоятельства случившегося ДТП. Причины падения автомобиля могут быть разные: техническая неисправность, состояние здоровья или плохие погодные условия – прокомментировали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU