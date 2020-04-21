«Мы были в страхе»: многодетную мать из Башкирии лечили от волчанки, а она подхватила коронавирус в больнице

21 Апр 2020 2020-04-21T13:38:44+03:00

Сейчас ее состояние удовлетворительное, она получает лечение и надеется на выздоровление.

Женщина рассказала всю правду о ситуации в РКБ Куватова в социальных сетях

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Мать троих детей Рамилия К. легла в РКБ имени Куватова на плановое лечение. Женщина борется с системной красной волчанкой острой формы. Через несколько дней она заметила, что многие в больнице температурят и кашляют, а еще через пару дней в палате умирает 80-летняя пациентка, у которой позже найдут коронавирус.

- 6 апреля уже закрыли больницу на карантин. Начали брать тесты на коронавирус, сдали так три теста. Ответа нам не говорили. Мы были все это время в страхе, потому что каждый раз увозили людей, - пишет Рамилия.

Позже женщина прошла КТ и узнала, что у нее пневмония. Ее перевели в клинику БГМУ, где начали лечить.

- Но в субботу позвонили с РКБ и сказали анализы, что у меня коронавирус. Опять страх, слезы. Муж и мама меня успокоили. Сейчас хочу вылечиться и скорее домой, дома ждут трое детей, муж и родители, - написала Рамилия.

Сейчас ее состояние удовлетворительное, она получает лечение и надеется на выздоровление.

ИСТОЧНИК KP.RU