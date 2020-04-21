В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 21 апреля

21 Апр 2020 2020-04-21T15:07:40+03:00

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На оперативном брифинге башкирского Минздрава сообщили, где в республике зарегистрированы случаи коронавируса по состоянию на 21 апреля. За минувшие сутки зараза подтвердилась у 22 человек. За все время выявлен 371 инфицированный. 242 пациента сейчас находятся на госпитализации в различным больницах республики.

В Уфе зараженных сейчас лечат в семи больницах: Республиканской клинической инфекционной больнице (69 пациентов), ГКБ №8 (31), РКБ имени Куватова (34), ГКБ Демского района (21), ГКБ №5 (13) и Клинике БГМУ (7), а также в ГКБ №21 (1).

В ЦРБ Белебеевского района находятся 30 больных. Пятеро инфицированных – в Бирской ЦРБ, шесть – в городской больнице Октябрьского. По четыре пациента наблюдаются в Туймазинской ЦРБ, РКИБ города Стерлитамака и ГБ Нефтекамска.

Двоих инфицированных лечат в ЦГБ города Кумертау и ГБ Стерлитамака. По одному заболевшему коронавирусом лежит в ЦРБ Белорецкого, Буздякского, Дюртюлинского, Толбазинского, Учалинского, Миякинского, Мелеузовского и Исянгуловского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU