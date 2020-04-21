«У всех были тяжелые сопутствующие заболевания»: в Минздраве Башкирии рассказали о пациентах, скончавшихся от коронавируса
Сегодня, 21 апреля, в Башкирии зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусом и, к счастью, ни одного смертельного исхода. Число жертв опасного вируса по-прежнему составляет 14 человек.
На очередном брифинге в министерстве здравоохранения Башкирии, посвященном ситуации с COVID-19, рассказали, что большинство скончавшихся пациентов входили в группу риска по возраста и страдали серьезными заболеваниями.
- Среди умерших большая часть (9 из 14) – пациенты старше 60 лет, у всех у них были тяжелые сопутствующие патологии – онкология на поздних стадиях, инсулинозависимый сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, - уточнила заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова.
Еще одному пациенту из Мечетлинского района было всего 33 года: мужчина проходил лечение в эндокринологическом отделении РКБ от сахарного диабета, где заразился коронавирусом и скончался от осложненной пневмонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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