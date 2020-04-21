2020-04-21T12:51:45+03:00
Происшествия

В Башкирии перед судом предстанет водитель, по чьей вине погибли четыре человека

Мужчина уснул за рулем и выехал на встречную полосу
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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В Башкирии перед судом предстанет 50-летний житель Абзелиловского района, который спровоцировал ДТП, унесшее жизни четырех человек. Напомним, что все случилось еще в декабре прошлого года, когда обвиняемый вместе с женой и 15-летней дочерью на своей Skoda Fabia возвращался домой в село Аскарово. В какой-то момент мужчина задремал и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем ЗАЗ CHANCE.

В аварии от полученных травм погибла супруга мужчины, а также водитель и двое пассажиров ЗАЗа. Дочь обвиняемого и еще один пассажир с переломами и ушибами попали в больницу, где долго восстанавливались после ДТП. В итоге против виновника аварии возбудили уголовное дело.

- Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Уголовное дело направлено в Абзелиловский районный суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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