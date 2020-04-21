В Уфе 29-летний рабочий сорвался с высоты на стройке и погиб
Расследованием несчастного случая занимается Гострудинспекция
Прибывшим рабочим осталось только зафиксировать гибель мужчиныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Гострудинспекция начала проверку по факту несчастного случая на стройке в Советском районе Уфы, где погиб 29-летний рабочий. Все случилось еще 16 апреля: мужчина занимался монтажом фасада строящегося дома, когда на него упал кусок кирпича. Рабочий потерял равновесие и упал на землю с большой высоты, получив серьезные травмы. Приехавшей скорой помощи осталось только зафиксировать смерть молодого человека.
- В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, - отметили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU