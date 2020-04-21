Зараженный вахтовик из Башкирии стал причиной вспышки коронавируса на алтайском руднике

21 Апр 2020 2020-04-21T12:12:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Инфицированный вахтовик из Башкирии стал причиной вспышки коронавируса на руднике в Алтайском крае. Как сообщает «Интерфакс», на прошлой неделе мужчина почувствовал недомогание, у него стала подниматься температура. Анализы выявили у него COVID-19. А уже накануне, 21 апреля, в инфекционный госпиталь Рубцовска поступили еще 37 работников Корбалихинского рудника, которые были в контакте с зараженным. У всех у них также подтвердилась коронавирусная инфекция.

- Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, все работники получают необходимое лечение, заверили в оперштабе по ситуации с коронавирусом в Алтайском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU