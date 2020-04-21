Зараженный вахтовик из Башкирии стал причиной вспышки коронавируса на алтайском руднике
Инфицированный вахтовик из Башкирии стал причиной вспышки коронавируса на руднике в Алтайском крае. Как сообщает «Интерфакс», на прошлой неделе мужчина почувствовал недомогание, у него стала подниматься температура. Анализы выявили у него COVID-19. А уже накануне, 21 апреля, в инфекционный госпиталь Рубцовска поступили еще 37 работников Корбалихинского рудника, которые были в контакте с зараженным. У всех у них также подтвердилась коронавирусная инфекция.
- Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, все работники получают необходимое лечение, заверили в оперштабе по ситуации с коронавирусом в Алтайском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»