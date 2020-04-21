2020-04-21T10:54:53+03:00
Происшествия

Школьница из Уфы попала в секс-скандал со студентом

Делом заинтересовались следователи
Рустем АХУНОВ
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19-летнему студенту из Уфы грозит уголовное наказание за неоднократный секс со школьницей.

О пикантной истории стало известно 18 апреля – именно тогда, по данным источника «КП-Уфа», жительница одного из спальных районов столицы обратилась в полицию. Она рассказала, что ее дочь-школьница как минимум трижды вступала в половую связь с неким студентом, которого она не знает. Мать также подчеркнула, что близость у ее несовершеннолетней дочери и ее взрослого любовника была по обоюдному согласию.

Несмотря на это, вскоре стражи порядка задержали 19-летнего парня, студента уфимского колледжа. Он также подтвердил, что занимался сексом с несовершеннолетним ребенком. Сейчас в непростой ситуации разбираются следователи, вполне вероятно, что молодому человек грозит серьезное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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