Статистика коронавируса в Башкирии на 21 апреля: в республике зарегистрировано 22 новых случая

21 Апр 2020 2020-04-21T10:50:01+03:00

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В Башкирии, по последним данным федерального портала «СтопКоронавирус.РФ», за минувшие сутки количество людей, зараженных коронавирусом, увеличилось на 22 человека. Эта цифра значительно ниже предыдущих данных, когда 20 апреля был зарегистрирован прирост в 52 человека. Общее число инфицированных COVID-19 в Башкирии по состоянию на 21 апреля 2020 года составляет 371 человек.

Новых смертей от коронавируса в республике не зафиксировано, общее число жертв по-прежнему составляет 14 человек. Также из лечебных учреждений республики планируется выписать четыре пациента с полным выздоровлением.

ИСТОЧНИК KP.RU