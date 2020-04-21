2020-04-21T10:21:42+03:00
Коронавирус Covid-19

«Коронавты» сражаются, но возраст и болезнь берут свое»: уфимский реаниматолог рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

Тяжелые сопутствующие болезни мешают выздоровлению пациентов, но они борются за свою жизнь
Инга НОВИЦКАЯ
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Пациента пришлось поместить в противоаэрозольный бокс, чтобы снизить вирусную нагрузку. Фото: Евгений СырчинПациента пришлось поместить в противоаэрозольный бокс, чтобы снизить вирусную нагрузку. Фото: Евгений Сырчин
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Уфимский врач реаниматолог-анестезиолог Евгений Сырчин продолжает свой рассказ о нелегких буднях врачей и пациентов с коронавирусом. По словам врача, сейчас в клинике БГМУ только в корпусе, где он работает, находятся 89 пациентов с COVID-19. Из них – 8 человек в реанимации, 5 – на аппарате ИВЛ.

Самым тяжелым пациентом по-прежнему остается пожилой мужчина с прогрессирующим онкологическим заболеванием и трахеостомой (отверстием в горле для дыхания – Ред.). Его даже пришлось поместить в специальный противоаэрозольный бокс, чтобы снизить вирусную нагрузку на врачей и других пациентов в палате. Он также подключен к ИВЛ и находится в состоянии медикаментозного сна.

- Команда «Коронавтов» (они сами так себя назвали), сражаются, но возраст и болезнь берут своё. Шансы есть, но они снижаются с каждым днем. Появились признаки полиорганной недостаточности, постепенно отказывают органы и системы, - рассказывает доктор.

Еще одна пациентка, чье состояние вызывает опасение у врачей – женщина с избыточным весом, которая очень тяжело поддается лечению от коронавируса из-за тяжелой сопутствующей патологии. Состояние остальных пациентов на ИВЛ медленно, но верно стабилизируется.

- Спасибо и вам, кто поддерживает и помогает! Без вас «коронавтам» было бы гораздо тяжелее. Любое слово сказанное в поддержку «коронавтов» придает им силы и уверенность. А мне, когда я вижу, как они улыбаются, после тяжелой смены энергию! – завершил свой рассказ Евгений Сырчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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