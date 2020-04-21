В Башкирии полицейские скрутили пьяную женщину, которая демонстративно нарушала самоизоляцию

21 Апр 2020 2020-04-21T08:28:44+03:00

Горожанка была сильна пьяна и сама нарывалась на драку

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Накануне жителей Башкирии снова возмутило видео задержания полицейскими жительницы Белебея, которая вышла на улицу, нарушая режим самоизоляции. Комментаторы обсуждали стражей порядка, которые под руки скрутили «злостную нарушительницу» порядка и проводили ее к полицейской машине.

- Силой на женщину. Шестеро на одну, как не стыдно! Только и могут что под руки слабых женщин, - возмущается Антон С.

- Эти гестаповцы этого не понимают, среди них найдётся те, которые родную мать закроют! – ужасается Редик Р.

А уже сегодня утром появилось новое видео, которое объясняет и показывает всю предысторию конфликта. Из ролика становится понятно, что женщина была сильно пьяна, на вопрос полицейского, почему она ходит без маски, отвечает, что не больна. Когда горожанку предупреждают, что ей грозит административная ответственность, она и вовсе вовсе хамит, что "сама выпишет предупреждение между ног". На все спокойные увещевания полицейских нетрезвая дама осыпает их нецензурной бранью и даже пытается влезть в драку.

Вторая собутыльница сначала просто пытается успокоить свою подругу и увести ее домой, а потом также втягивается в склоку и начинает оскорблять полицейских и нарываться на скандал, так что в итоге сотрудникам правоохранительных органов пришлось вызвать подкрепление и силой увести буйную женщину в отделение.

Официальных комментариев от МВД по Башкирии относительно ситуации еще не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU