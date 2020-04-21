В Башкирии в лобовом столкновении пострадали четверо молодых людей

21 Апр 2020 2020-04-21T08:47:38+03:00

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Вчера вечером, 20 апреля, в Нефтекамске произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре человека. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции на улице Молодежной лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» под управлением 45-летнего мужчины и ВАЗ-2110, за рулем которого находилась 23-летняя девушка. Оба водители получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу, также помощь медиков понадобилась еще двум пассажирам -24-летнему парню из «десятки» и 29-летнему мужчине из «Приоры».

- По факту аварии начато разбирательство, устанавливаются все обстоятельства столкновения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU