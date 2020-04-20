2020-04-20T21:00:11+03:00
Общество

В администрации Уфы назвали фейком информацию о закрытии мэрии на «жесткий карантин»

В недостоверном сообщении также говорилось о заражении коронавирусом вице-мэра Салавата Хусаинова
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В мэрии все спокойноВ мэрии все спокойно
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Пресс-служба уфимской администрации опровергла информацию о том, что столичная мэрия закрыта на жесткий карантин, а заместитель градоначальника Салават Хусаинов подцепил коронавирусную инфекцию. Фейковые сообщения были опубликованы в нескольких телеграм-каналах.

«Данная информация является недостоверной. Администрация ГО город Уфа работает в штатном режиме», – поспешили заявить в мэрии.

Там также добавили, что уже завтра, 21 апреля, Хусаинов проведет онлайн-брифинг о работе ЖКХ в режиме самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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