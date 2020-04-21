2020-04-21T11:39:15+03:00
Общество

В некоторых автобусах Башкирии начали раздавать бесплатные маски

Акция продлится только до 22 апреля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Бесплатные маски смогут получить только пассажиры "Башавтотранса"Бесплатные маски смогут получить только пассажиры "Башавтотранса"
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В автобусах «Башавтотранса» пассажирам начали бесплатно раздавать защитные маски. Об этом рассказал замгендиректора госперевозчика Сергей Паскин. По его словам, акция связана с последними изменениями в указе о режиме повышенной готовности, который подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Напомним, руководитель республики запретил ездить в общественном транспорте без масок и перчаток.

«Кто-то из жителей может пока не знать об этом требовании или не успеть купить маску», – объяснил идею о раздаче средств индивидуальной защиты Паскин. К слову, акция продлится совсем недолго – до 22 апреля. Но зато маски – многоразовые, их можно будет постирать, прогладить и снова носить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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