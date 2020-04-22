К маю число безработных в Башкирии может вырасти на 10 тысяч человек
В Башкирии к 1 мая текущего года число безработных может увеличиться на 10 тысяч человек. Неутешительный прогноз сделала министр труда и соцзащиты Ленара Иванова во время оперативного совещания в правительстве.
По данным вице-премьера, только за последние десять дней на портале «Работа в России» в качестве безработных зарегистрировались 10 тысяч человек. Под риском увольнения находятся 3,2 тысячи сотрудников –на 787 больше человек, чем неделей ранее.
На данный момент, в системе «Работа в России» личные кабинеты завели 7,5 тысячи работодателей. В их фирмах и на предприятиях сотрудниками числятся 467 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU