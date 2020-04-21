2020-04-21T07:45:08+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски пропавших две недели назад матери и ее малолетних сыновей

Об этом оповестила волонтерская организация
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Лиза Алерт" / соцсетифото: "Лиза Алерт" / соцсети
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В Уфе полиция и волонтерские организации прекратили поиск пропавшей матери и двух ее детей. Об этом сообщает городское сообщество «Поиск детей».

«Пропавшие дети с матерью найдены живыми», – ограничились сухой информацией волонтеры.

Напомним, 45-летняя женщина исчезла вместе с двумя сыновьями четырех и семи лет 3 апреля. При этом заявление о пропаже в полицию было подано только накануне, 19 числа. Где нашлась семья, пока остается загадкой. Что известно наверняка, так это неблагополучие, в котором воспитываются мальчики. Их мать состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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