В Уфе прекращены поиски пропавших две недели назад матери и ее малолетних сыновей
В Уфе полиция и волонтерские организации прекратили поиск пропавшей матери и двух ее детей. Об этом сообщает городское сообщество «Поиск детей».
«Пропавшие дети с матерью найдены живыми», – ограничились сухой информацией волонтеры.
Напомним, 45-летняя женщина исчезла вместе с двумя сыновьями четырех и семи лет 3 апреля. При этом заявление о пропаже в полицию было подано только накануне, 19 числа. Где нашлась семья, пока остается загадкой. Что известно наверняка, так это неблагополучие, в котором воспитываются мальчики. Их мать состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU