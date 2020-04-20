Жители Башкирии устроили онлайн-митинг у здания республиканского правительства

20 Апр 2020 2020-04-20T19:38:51+03:00

У дома республики сегодня было много пользователей

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Сегодня, 20 апреля, у здания башкирского правительства на Тукаева, 46 в Уфе состоялся виртуальный митинг. Жители региона через «Яндекс.Карты» оставляли сообщения на геометке дома республики. Всего собралось почти 50 митингующих.

Требования и лозунги людей были разными – от шуточных до вполне серьезных, но все объединяла одна тема: коронавирус и действующий ныне режим самоизоляции. Перечисляем часть онлайн-выкриков народа: «Кушать хочу», «Хочется гулять», «Где взять перчатки», «Где дешевые маски», «Отмените плату ЖКХ», «Хочу на работу», «Привезите кто-нибудь покушать», «Хватит мучить людей, запрет на движение на личном авто никак не спасет от коронавируса», «Требую отменить самоизоляцию».

Таких же виртуальные митинги прошли и в ряде других регионов: в Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Красноярске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU