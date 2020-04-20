«Мама дома»: врач, рассказавшая о вспышке коронавируса в РКБ, вернулась с карантина

20 Апр 2020 2020-04-20T20:17:02+03:00

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Сегодня, 20 апреля, в уфимской РКБ имени Куватова закончился 14-дневный карантин. Известно, что заведующая отделением ревматологии Римма Камалова уже вернулась из больницы домой. Об этом сообщил ее сын, юрист Тимур Уразметов.

«Для тех, кто все это время переживал за Римму Галимовну, сообщаю: уже несколько минут, как мама дома. Чувствует себя хорошо, если не брать в расчёт огромную усталость. Впереди её ждёт двухнедельная самоизоляция», – написал Тимур на своей странице в инстаграме.

Напомним, именно Камалова открыто рассказывала о вспышке коронавирусной инфекции в главной республиканской больнице. Она назвала произошедшее в РКБ «российским Уханем».

Самоизолировалась дома и главврач медучреждения Эльза Сыртланова. На время ее должность будет занимать другой специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU