Жители Башкирии оказали сопротивление полицейскому, который пытался задержать их за нарушение самоизоляции
Под Октябрьским полицейскому, который пытался задержать молодого человека за нарушение режима самоизоляции, оказали сопротивление. Неудачная попытка задержания была заснята на камеру телефона очевидцем. Сегодня, 20 апреля, запись слили в сеть. Инцидент произошел на минувших выходных в коттеджном комплексе «Спартак», куда несколько человек пришли отдохнуть.
На видео была заснята уже кульминация конфликта. Полицейский крепко держит нарушителя и ведет его в сторону. Женщина за кадром – по всей видимости, одна из отдыхающих – окликает сотрудника словами: «Ну-ка иди сюда». Оператору она объясняет, что молодого человека задержали за нарушение самоизоляции. В этот момент парень резко срывается и убегает от правоохранителя. Тот начинает за ним гнаться. В погоню – уже за полицейским – вступает и та самая женщина. Она бросает в сотрудника неизвестный предмет, попадает по ноге. Полицейский останавливается, и уже между ним с женщиной происходит словесная перепалка.
Погоня в режиме самоизоляции, Башкирия // 20.04.
– Вы что делаете вообще? – спрашивает сотрудник МВД.
– А ты имеешь себя так право вести, нет?
– Как я себя веду?!
– Ты нормально себя ведешь?!
– Я нормально себя веду! Этот человек мне оказывает неповиновение.
После этих слов полицейский вновь бросается в погоню. Чем закончилась вся эта история, пока неизвестно. Во всяком случае "облава" явно пошла не по плану. Тем временем уже на другом поле – правовом – произошло не менее важное событие. Уфимцу, который первым в России был привлечен к ответственности за нарушение самоизоляции, отменили штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU