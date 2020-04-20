2020-04-20T18:36:34+03:00
Происшествия

Жители Башкирии оказали сопротивление полицейскому, который пытался задержать их за нарушение самоизоляции

Погоню на камеру телефона заснял очевидец [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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скриншот видеоскриншот видео
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Под Октябрьским полицейскому, который пытался задержать молодого человека за нарушение режима самоизоляции, оказали сопротивление. Неудачная попытка задержания была заснята на камеру телефона очевидцем. Сегодня, 20 апреля, запись слили в сеть. Инцидент произошел на минувших выходных в коттеджном комплексе «Спартак», куда несколько человек пришли отдохнуть.

На видео была заснята уже кульминация конфликта. Полицейский крепко держит нарушителя и ведет его в сторону. Женщина за кадром – по всей видимости, одна из отдыхающих – окликает сотрудника словами: «Ну-ка иди сюда». Оператору она объясняет, что молодого человека задержали за нарушение самоизоляции. В этот момент парень резко срывается и убегает от правоохранителя. Тот начинает за ним гнаться. В погоню – уже за полицейским – вступает и та самая женщина. Она бросает в сотрудника неизвестный предмет, попадает по ноге. Полицейский останавливается, и уже между ним с женщиной происходит словесная перепалка.

Погоня в режиме самоизоляции, Башкирия // 20.04.

– Вы что делаете вообще? – спрашивает сотрудник МВД.

– А ты имеешь себя так право вести, нет?

– Как я себя веду?!

– Ты нормально себя ведешь?!

– Я нормально себя веду! Этот человек мне оказывает неповиновение.

После этих слов полицейский вновь бросается в погоню. Чем закончилась вся эта история, пока неизвестно. Во всяком случае "облава" явно пошла не по плану. Тем временем уже на другом поле – правовом – произошло не менее важное событие. Уфимцу, который первым в России был привлечен к ответственности за нарушение самоизоляции, отменили штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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