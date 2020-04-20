Молодая мать из Башкирии пыталась зарезать детей в самоизоляции: возбуждено уголовное дело

20 Апр 2020 2020-04-20T17:09:26+03:00

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Следком Башкирии проверит случай нападения матери на двоих своих детей.

Напомним, что жуткий случай произошел в Аскинском районе республики 18 апреля. 35-летняя местная жительница набросилась на двух своих дочек с ножом. Ее супруг, увидевший эту ужасную картину, вызвал на место медиков и полицейских. Сейчас дети находятся в больнице.

Позже ситуацией заинтересовались следователи. Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия. Известно, что сыщики намерены проверить психическое состояние подозреваемой в убийстве собственных детей. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU