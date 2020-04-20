2020-04-20T16:32:14+03:00
Общество

Уфимский суд отменил первый в России штраф за нарушение самоизоляции

Самое резонансное административное дело во время режима повышенной готовности завершилось в пользу гражданина
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе Ленинский районный суд отменил местному жителю первый в России штраф за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба органа. Напомним, 33-летний житель микрорайона Затон должен был выплатить 15 тысяч рублей за то, что ночью 2 апреля вышел из дома во двор. Однако впоследствии дело приобрело неожиданный поворот.

Суд рассмотрел протест районного зампрокурора и жалобу адвоката на постановление мирового судьи. Как оказалось, последний нарушил подсудность, то есть он не имел права рассматривать данные категории дел, поскольку с 1 апреля текущего года этим занимаются только районные судьи.

Как итог – постановление мирового судьи было отменено, а производство по делу прекращено «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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