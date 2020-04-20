2020-04-20T19:22:25+03:00
Происшествия

Житель Башкирии выжил после того, как на него свалилось дерево

Инцидент произошел в Бакалинском районе республики
Рустем АХУНОВ
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56-летнего мужчину едва не убило упавшим на него деревом.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, трагичная история произошла в Бакалинском районе республики 19 апреля. Местный 56-летний житель распиливал дерево, когда на него упало еще одно. Мужчина получил серьезные увечья – сотрясение и травмы головы, ушибы и многочисленные переломы. Прямо с места происшествия его срочно доставили в местную больницу.

Сейчас стражи порядка выясняют, при каких условиях могло произойти ЧП. Не исключено, что травмы несчастный получил в рабочее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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