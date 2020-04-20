В Уфе без вести пропала мать с двумя маленькими сыновьями

20 Апр 2020 2020-04-20T15:18:02+03:00

Женщина состоит на учете как неблагополучный родитель, семью ищут больше двух недель

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В Уфе без вести пропала 45-летняя Розалия Курочкина и двое ее маленьких сыновей: семилетний Кирилл и четырехлетний Виктор.

По данным собственного источника «КП-Уфа», мать вместе с детьми ушла из дома вечером 3 апреля. С тех пор о местонахождении семьи ничего неизвестно. Собеседник отметил, что заявление в полицию о пропаже было подано только 19 апреля – спустя 16 дней после исчезновения. Есть информация, что сама Розалия ранее уже уходила из дома. Она также состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель.

К поискам женщины и ее детей подключились волонтеры организации «Лиза Алерт». Они опубликовали ориентировку в соцсетях.

Приметы

Розалия Курочкина, 45 лет. Рост – 165 см, плотное телосложение, красно-каштановые волосы с проседью, до плеч, карие глаза. Одежда – предположительно темная зимняя куртка.

Кирилл, 7 лет. Рост – 140 см, плотное телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.

Виктор, 4 года. Рост – 110 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» – 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU