В Уфе без вести пропала мать с двумя маленькими сыновьями
В Уфе без вести пропала 45-летняя Розалия Курочкина и двое ее маленьких сыновей: семилетний Кирилл и четырехлетний Виктор.
По данным собственного источника «КП-Уфа», мать вместе с детьми ушла из дома вечером 3 апреля. С тех пор о местонахождении семьи ничего неизвестно. Собеседник отметил, что заявление в полицию о пропаже было подано только 19 апреля – спустя 16 дней после исчезновения. Есть информация, что сама Розалия ранее уже уходила из дома. Она также состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель.
К поискам женщины и ее детей подключились волонтеры организации «Лиза Алерт». Они опубликовали ориентировку в соцсетях.
Приметы
Розалия Курочкина, 45 лет. Рост – 165 см, плотное телосложение, красно-каштановые волосы с проседью, до плеч, карие глаза. Одежда – предположительно темная зимняя куртка.
Кирилл, 7 лет. Рост – 140 см, плотное телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.
Виктор, 4 года. Рост – 110 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» – 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU