Госпитализированный с коронавирусом уфимец: «Поражение легких 70-90%. Надеюсь, выживу»

20 Апр 2020 2020-04-20T15:18:36+03:00

Мужчина заявил, что в восьмой больнице лежит «больше ста» пациентов с подтвержденным диагнозом

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Госпитализированный с коронавирусом уфимец Максим Саматов рассказал о своем состоянии. Мужчина лежит в больнице №8.

«Сначала казалось, что вылечусь сам, потом долго ложили в больницу, в итоге положили в «инфекционку» на Запотоцкого. Первый тест взяли во вторник, и позавчера ошарашили результатом о положительном ковиде-19», – пишет Максим.

По его словам, изначально, еще до теста, ему ставили двустороннюю пневмонию. После подтверждения коронавируса мужчину увезли в больницу №8. Там он несколько дней провел в реанимации.

«Сделали КТ и сказали, что поражение лёгких 70-90%, звучит страшно, надеюсь выживу. Лежу на лекарствах и в кислородной маске. Сказали вся надежда на практически свой организм», – говорит мужчина.

Его вывели из реанимации, потому что «многим нужнее место, чем мне». Саматов также добавил, что не знает, какая статистика по COVID-19 в Башкирии сейчас, но в «восьмерке их больше ста». По данным республиканского Минздрава это число ниже — 32 (больше всего в той самой «инфекционке» - 71 пациент).

ИСТОЧНИК KP.RU