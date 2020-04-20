В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 20 апреля

20 Апр 2020 2020-04-20T14:19:58+03:00

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Минздрав Башкирии обнародовал оперативные данные о том, где в республике зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции по состоянию на 20 апреля. Напомним, за минувшие сутки зараза подтвердилась у 52 человек. За все время выявлено 349 инфицированных. 241 из них в настоящий момент находится на госпитализации в различным больницах республики. Рассказываем, в каких именно.

В Уфе зараженных сейчас лечат в шести больницах: Республиканской клинической инфекционной больнице (71 пациент), ГКБ №8 (32), РКБ имени Куватова (29), ГКБ Демского района (23), ГКБ №5 (13) и Клинике БГМУ (8).

Больше всего зараженных среди других муниципалитетов Башкирии – в Белебеевском районе. В одной только ЦРБ находятся 29 больных (+8 за сутки). Восемь инфицированных – в Бирской ЦРБ, шесть – в городской больнице Октябрьского. По четыре пациента наблюдаются в Туймазинской ЦРБ, РКИБ города Стерлитамака и ГБ Нефтекамска.

Двоих инфицированных лечат в ЦГБ города Кумертау. По одному заболевшему коронавирусом лежит в ЦРБ ряда районов, среди которых Белорецкий, Буздякский, Дюртюлинский, Толбазинский, Учалинский, Миякинский, Мелеузовский и Исянгуловский. Еще один пациент находится во второй больнице города Стерлитамака.

На амбулаторном лечении находятся 74 человека с легкой формой заболевания. С выздоровлением выписано 20 пациентов (+6 за минувшие сутки). Умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Два – за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU