Главврач уфимской РКБ, где произошла вспышка коронавируса, уходит домой на самоизоляцию
Главный врач республиканской клинической больницы имени Куватова, где две недели назад произошла вспышка коронавирусной инфекции, уходит самоизоляцию. Эльза Сыртланова пробудет дома до 5 мая. Об этом сообщает республиканский Минздрав.
Исполнять обязанности руководителя медучреждения будет Евгений Кустов – главный врач Белорецкой центральной районной больницы. Он приехал в Уфу в качестве зама Сыртлановой 11 апреля.
Сегодня, 20 апреля, в РКБ официально завершается 14-дневный карантин. Он был введен из-за того, что в больнице произошла вспышка коронавируса. Инфекцию подозревали у 170 пациентов и медиков больницы. СК Башкирии инициировал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства медучреждения. В минувшую пятницу, 17 апреля, на площадке change.org появилась петиция с требованием уволить Эльзу Сыртланову с поста главврача РКБ. На данный момент ее подписали 7,7 тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU