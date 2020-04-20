Главврач уфимской РКБ, где произошла вспышка коронавируса, уходит домой на самоизоляцию

20 Апр 2020 2020-04-20T13:47:28+03:00

В больнице ее должности будет выполнять недавно прибывший

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Главный врач республиканской клинической больницы имени Куватова, где две недели назад произошла вспышка коронавирусной инфекции, уходит самоизоляцию. Эльза Сыртланова пробудет дома до 5 мая. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

Исполнять обязанности руководителя медучреждения будет Евгений Кустов – главный врач Белорецкой центральной районной больницы. Он приехал в Уфу в качестве зама Сыртлановой 11 апреля.

Сегодня, 20 апреля, в РКБ официально завершается 14-дневный карантин. Он был введен из-за того, что в больнице произошла вспышка коронавируса. Инфекцию подозревали у 170 пациентов и медиков больницы. СК Башкирии инициировал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства медучреждения. В минувшую пятницу, 17 апреля, на площадке change.org появилась петиция с требованием уволить Эльзу Сыртланову с поста главврача РКБ. На данный момент ее подписали 7,7 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU