2020-04-20T11:33:13+03:00
Общество

Из главной больницы Башкирии, где произошла вспышка коронавируса, начали выпускать врачей и пациентов

Сегодня в РКБ им. Куватова завершается карантин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: РКБ имени Куватовафото: РКБ имени Куватова
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Из РКБ имени Куватова в Уфе, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, начали выпускать пациентов и врачей. В медучреждении к концу подходит 14-дневный карантин, который был введен 6 апреля. Министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве рассказал, что сейчас происходит в больнице.

«Проведено необходимое повторное тестирование. Ждем специалистов для оценки анализа по устранению предписаний главного санитарного врача. Проводится замена медицинских работников, которые отработали вахтовым методом две недели. Они выходят на обсервацию либо самоизоляцию. У кого нет этой возможности, отправляем в изолятор. Выходит у нас новая смена. По медицинским показателям будет проведен перевод пациентов для дальнейшего лечения или наблюдения по месту жительства», - сообщил министр.

Напомним, на данный момент полностью освобожден роддом куватовской больницы. Отделение продолжит полноценную работу только в мае. До тех пор оно будет находиться на помывке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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