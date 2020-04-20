«История с РКБ многому нас научила»: Радий Хабиров заявил, что нельзя скрывать информацию о пациентах с коронавирусом в больницах
Сегодня, 20 апреля, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что ситуация со вспышкой коронавируса в РКБ позвонила сделать многие выводы и научила, как нужно действовать в экстренных ситуациях.
- История с РКБ научила нас как нужно действовать в таких ситуациях: быстро, решительно, без суеты и паники. Я признателен, что минздрав республики тоже извлек из этого уроки, - подчеркнул Хабиров.
Глава республики пояснил, что руководство любой больницы в ситуации, когда к ним поступает пациент с коронавирусом, должно действовать четко и быстро: немедленно закрывать лечебное учреждение на карантин, тщательно дезинфицировать, не давая инфекции распространиться. Главное, не нужно ничего скрывать или утаивать, поскольку это нормальная рабочая ситуация.
ИСТОЧНИК KP.RU
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