«История с РКБ многому нас научила»: Радий Хабиров заявил, что нельзя скрывать информацию о пациентах с коронавирусом в больницах

20 Апр 2020 2020-04-20T11:19:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 апреля, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что ситуация со вспышкой коронавируса в РКБ позвонила сделать многие выводы и научила, как нужно действовать в экстренных ситуациях.

- История с РКБ научила нас как нужно действовать в таких ситуациях: быстро, решительно, без суеты и паники. Я признателен, что минздрав республики тоже извлек из этого уроки, - подчеркнул Хабиров.

Глава республики пояснил, что руководство любой больницы в ситуации, когда к ним поступает пациент с коронавирусом, должно действовать четко и быстро: немедленно закрывать лечебное учреждение на карантин, тщательно дезинфицировать, не давая инфекции распространиться. Главное, не нужно ничего скрывать или утаивать, поскольку это нормальная рабочая ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU