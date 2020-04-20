Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за то, что они не пошли в храмы на Пасху

20 Апр 2020 2020-04-20T11:18:33+03:00

Также глава региона попросил и мусульман не ходить в мечети, когда начнется священный месяц Рамазан.

Глава региона попросил и мусульман не ходить в мечети во время Рамазана

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20 апреля на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за то, что те не пошли на Пасху в храмы. Глава региона назвал православных ответственными и дисциплинированными.

- Люди нас послушали и в нынешней ситуации у нас не было фактов, что люди собирались и толпились. Это дисциплина наших жителей. Спасибо им, - сказал Хабиров.

Также глава региона попросил и мусульман не ходить в мечети, когда начнется священный месяц Рамазан.

- У нас 24 апреля начинается священный месяц Рамазан. Я в этой связи прошу наших духовных лидеров, мусульманских, точно также на начало Рамазана соблюдать режим самоизоляции, - отметил глава. – Не собираться, не проводить вечерние ужины.

ИСТОЧНИК KP.RU