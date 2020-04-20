2020-04-20T11:11:54+03:00
Общество

«Мы еще от пика далеко»: Радий Хабиров о коронавирусе в Башкирии

Руководитель республики настраивает коллег на продолжительную работу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что Башкирия еще не дошла до пика распространения коронавируса. Соответствующее заявление руководитель республики сделал на еженедельном оперативном совещании в правительстве.

«Ситуация идет по нарастающей. Мы видим количественный рост больных. Такая цифра у нас будет еще идти. Мы еще от пика далеко. Я вас настраиваю на продолжительную, долгую и ответственную работу», - обратился Хабиров к коллегам.

Напомним, на данный момент диагноз COVID-19 подтвердился у 342 жителей республики. За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 45 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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