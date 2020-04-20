«Мы еще от пика далеко»: Радий Хабиров о коронавирусе в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что Башкирия еще не дошла до пика распространения коронавируса. Соответствующее заявление руководитель республики сделал на еженедельном оперативном совещании в правительстве.
«Ситуация идет по нарастающей. Мы видим количественный рост больных. Такая цифра у нас будет еще идти. Мы еще от пика далеко. Я вас настраиваю на продолжительную, долгую и ответственную работу», - обратился Хабиров к коллегам.
Напомним, на данный момент диагноз COVID-19 подтвердился у 342 жителей республики. За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 45 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU