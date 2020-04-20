Статистика коронавируса в Башкирии на 20 апреля: 45 новых случаев и четверо погибших

20 Апр 2020 2020-04-20T11:21:53+03:00

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В Башкирии за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом выросло на 52 человек. Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 347 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав. Выписано из больниц после лечения 20 пациентов.

По данным портала стопкоронавирус.рф, с диагнозом COVID-19 скончалось еще четыре человека. Таким образом, количество летальных исходов увеличилось до 16.

Напомним, по уровню смертности пациентов с коронавирусом республика занимает третье место, уступая только Москве (204) и Московской области (49), где наблюдается наибольшее количество зараженных в России - 26350 и 5241 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU