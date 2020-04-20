2020-04-20T11:21:53+03:00
Общество

Статистика коронавируса в Башкирии на 20 апреля: 45 новых случаев и четверо погибших

Общее количество зараженных в регионе составляет 342 человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Общее число зараженных достигло 342 человекОбщее число зараженных достигло 342 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Башкирии за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом выросло на 52 человек. Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 347 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав. Выписано из больниц после лечения 20 пациентов.

По данным портала стопкоронавирус.рф, с диагнозом COVID-19 скончалось еще четыре человека. Таким образом, количество летальных исходов увеличилось до 16.

Напомним, по уровню смертности пациентов с коронавирусом республика занимает третье место, уступая только Москве (204) и Московской области (49), где наблюдается наибольшее количество зараженных в России - 26350 и 5241 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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