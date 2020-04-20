2020-04-20T13:27:42+03:00
Происшествия

У жителя Башкирии, который лишил чести школьницу, случился приступ эпилепсии

Мужчину поместили в больницу
Рустем АХУНОВ
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38-летнего уфимца, которого задержали за сексуальное насилие над падчерицей, поместили в реанимацию из-за обострившейся эпилепсии.

Напомним, что о том, чем мужчина занимался с падчерицей, пока ее матери не было дома, стало известно 17 апреля. Девочка нашла в себе сил рассказать правду об отчиме-извращенце маме, а та сразу обратилась в полицию. С мужчиной начали работать следователи.

Как сообщил источник «КП-Уфа», в один момент ситуация внезапно изменилась. По предварительным данным, у задержанного случился приступ эпилепсии, и его срочно доставили в реанимацию одной из уфимских больниц. Сейчас возле его палаты находится вооруженная охрана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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