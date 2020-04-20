Житель Башкирии пытался зарезать двух друзей, которые зашли к нему на вечеринку

20 Апр 2020 2020-04-20T16:07:57+03:00

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40-летний житель Башкирии попытался зарезать двух друзей, которые пришли к нему не пьянку.

Известно, что случай произошел в Мелеузовском районе Башкирии в конце прошлой недели. К 40-летнему местному жителю в гости пришли двое приятелей, с которыми он начал распивать спиртное. Вечеринка закончилась неожиданно для всех – в один момент хозяин схватил нож и начал бить приятелей в грудь.

Источник «КП-Уфа» сообщил, что в итоге двух пострадавших мужчин пришлось увозить в больницу. Озлобленного хозяина дома успокоили полицейские, которые задержали его и увезли в отделение. Мужчина во всем признался.

ИСТОЧНИК KP.RU