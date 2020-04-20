Житель Башкирии во время самоизоляции пытался надругаться над 92-летней бабушкой
Мужчину задержали полицейские
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Башкирии 36-летний извращенец пытался изнасиловать 92-летнюю бабушку, к которой ворвался в дом.
Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, знакомого с ситуацией, жуткая история произошла в минувшую пятницу, 17 апреля. Вечером в дом к 92-летней жительнице Чекмагушевского района ворвался 36-летний мужчина, который жестоко избил ее и попытался изнасиловать.
Вскоре после случившегося извращенца задержали. Безработный сельчанин решил сразу во всем признаться. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU