В Башкирии ищут 14-летнего подростка, пропавшего за рулем легковушки

20 Апр 2020 2020-04-20T09:14:17+03:00

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В Башкирии накануне, 19 апреля, без вести пропал 14-летний Алмаз Салахов. Известно, что он, несмотря на свой юный возраст, передвигается на машине «Лада Гранта» с номером У363СХ. Ориентировку на подростка опубликовала поисковая организация «Поиск детей – Башкортостан». Место пропажи – Иглинский район, между селами Балтика и Иглино.

Приметы: рост – 155 см, карие глаза, худощавое телосложение, темно-русые волосы, родинка под губой слева, шрам от аппендицита. В день пропажи Алмаз был одет в черную куртку с капюшоном (сбоку красная полоса и надпись «Supreme» и темно-синие штаны.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обратиться в полицию (02 для стационарных телефонов или 020 для мобильных) или на дежурный номер РОО «Поиск детей – Башкортостан» – 8-927-969-89-19.

ИСТОЧНИК KP.RU