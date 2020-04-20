2020-04-20T10:53:55+03:00
Общество

Жителей Башкирии возмутил провокационный танец уфимского ведущего и его супруги на балконе

Резко против высказались представители общественной организации
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот роликафото: скриншот ролика
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Общественная организация «Башкорт» раскритиковала уфимского ведущего Инвира Хисаметдинова и его жену за провокационный танец на балконе. Супруги во время своего перформанца облачились в постельное белье – мужчина в простыни, а женщина прикрылась только подушкой, на обоих при этом были национальные головные уборы. Ролик Инвир опубликовал на своей странице в инстаграме.

«Когда внутри самой нации есть вот такие, то естественно нас будут ставить на уровень недоразвитых народов», – высказались в «Башкорте».

В организации припомнили Хисаметдинову, что он, «сидя на идиотском стендап-шоу Руслана Белого, хохотал над тем, как этот клоун потешается над башкирским национальным героем Салаватом Юлаевым, над башкирскими девушками и языком». По словам одного из представителей движения, это сильно ударило по репутации ведущего – «его жена, которая сейчас кривляется рядом с ним, жаловалась на весь свет, что с ними никто общаться не хочет, что от их заказов отказываются».

Танец с подушкой в национальном башкирском головном уборе // 20.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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