В Башкирии частично закрыли на карантин еще одну больницу – взаперти оказались 6 медиков и 8 пациентов

20 Апр 2020 2020-04-20T07:53:27+03:00

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На карантин закрыто одно из отделений Кушнаренковской районной больницы. Об этом рассказала главврач Ольга Шайхутдинова. По ее словам, в медучреждении были выявлен пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. На данный момент взаперти остаются шесть сотрудников и восемь пациентов.

«Больной с положительным диагнозом был госпитализирован в инфекционный госпиталь в городе Дюртюли. 8 апреля, 10 апреля и 18 апреля был осуществлен забор биоматериала у контактных лиц, сотрудников и пациентов отделения», – сообщила Шайхутдинова.

Поскольку Центр гигиены и эпидемиологии работает с большой нагрузкой, по состоянию на 17 апреля результаты анализов так и не были готовы. Руководитель медучреждения уверила, что симптомов коронавируса ни у пациентов, ни у врачей не наблюдается.

фото: профсоюз медиков РБ

«Сотрудники отделения обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в полном объёме и в первую очередь. Организовано четырехразовое питание, наши повара стараются порадовать находящихся на карантине сотрудников и пациентов домашней выпечкой, <…> обеспечиваем 14 человек карантинного отделения наборами продуктов питания и предметов быта по мере необходимости», – цитирует Шайхутдинову профсоюз медиков РБ.

Остальная часть ЦРБ в селе Кушнаренково действует в штатном режиме, но с жестким контролем. Так, на входе в поликлинику измеряется температура каждого пациента, собирается эпидеманамнез. При повышении температуры больного отправляют в специальную машину – мобильный комплекс, который стоит у входа. Там его осматривает терапевт, при необходимости проводится забор мазков. Медики нагружены: под их наблюдением находится 181 человек – они имели контакт с вирусными больными, 120 из них – это медики, работающие в карантинных больницах Уфы, и члены их семей.

фото: профсоюз медиков РБ

«Сначала мы взяли под контроль 28 иностранцев, приехавших из Узбекистана на заработки, – поясняет Резеда Тангатарова, председатель профсоюзной организации Кушнаренковской ЦРБ. – Затем с 7 апреля в район стали приезжать пациенты и сотрудники РКБ им. Куватова – 26 пациентов республиканской больницы и 51 медработник. Потом больные и медработники ГКБ №21, Республиканского онкологического диспансера. Все они находятся на самоизоляции. На первый, третий и десятый день на дому у контактных пациентов берутся анализы».

ИСТОЧНИК KP.RU