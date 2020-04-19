В Уфе два молодых человека задохнулись в колодце

19 Апр 2020 2020-04-19T17:34:08+03:00

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Сегодня, 19 апреля, на пульт дежурного «Системы-112» поступил сигнал с улицы Базисный проезд. Очевидцы сообщали, что в канализационном люке задыхаются двое мужчин. Прибывшие на место спасатели уже ничем не могли помочь молодым людям — они скончались до прибытия помощи.

Как сообщает пресс-служба госкомитета по чрезвычайным ситуациям, погибшим было 35 и 20 лет. По всей видимости, они спустились в колодец, не позаботившись о безопасности. Скопление газа было слишком серьезным, а у мужчин не было необходимых средств защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU