2020-04-19T19:41:24+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина на самоизоляции заколола ножом приятеля

Она во всем призналась следователям
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Альшеевского района Башкирии зарезала знакомого во время самоизоляции. Кровавое преступление было совершено в ночь на субботу, 18 апреля, в селе Раевский. 49-летняя женщина принимала у себя в гостях 56-летнего приятеля. Они выпивали и весело проводили время, пока из-за чего-то не вспыхнула ссора и хозяйка не схватилась за нож. Она вонзила лезвие гостю прямо в грудь. Как рассказал "КП-Уфа" источник в правоохранительных органах, тело мужчины было обнаружено позже возле соседнего дома.

Найти подозреваемую не составило труда. В следственном управлении женщина во всем созналась. Орудие убийства у нее изъяли. Решение по преступлению пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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