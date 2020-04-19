2020-04-19T16:52:15+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии погибла от рук любовника-изувера

Жуткое преступление было совершено в Белорецком районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В ночь на 17 апреля в одном из домов села Тирлянский, что в Белорецком районе Башкирии, была сделана страшная находка. 40-летнюю хозяйку дома обнаружили избитой до смерти. Как сообщил "КП-Уфа" источник в правоохранительных органах, почти все лицо женщины было в гематомах - глаза, подбородок, губы. Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что она умерла от разрыва печени.

Подозрения следователей сразу пали на ее сожителя. 32-летний мужчина пропал после обнаружения тела погибшей. Его объявили в розыск и вскоре беглец уже сидел в отделении.

Оказалось, что мужчина и раньше не был законопослушным. В 2013 году его судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, а в 2017 - за кражу. Теперь ему грозит судимость по статье 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В преступлении он уже сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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