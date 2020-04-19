В Башкирии трехлетний малыш погиб в пожаре

19 Апр 2020 2020-04-19T18:41:56+03:00

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В субботу, 18 апреля, в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии вспыхнул пожар. Загорелся одноэтажный деревянный дом на улице Чапаева, предназначенный для временного проживания. Пожарных вызвали на место в 11:48, когда подъехал первый экипаж, здание уже вовсю полыхало.

Чуть больше 20 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение. Увы, страшные последствия пожара открылись им чуть позже, когда на пепелище было найдено тело ребенка. В МЧС по Башкирии сообщили, что малышу было всего три года.

Из-за чего разгорелось пламя и кто виноват в трагедии, установит следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU