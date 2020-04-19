2020-04-19T15:42:45+03:00
Общество

В Уфе отделение Сбербанка закрыли из-за положительного теста на коронавирус у сотрудницы

В помещениях провели дезинфекцию
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГТРК "Башкортостан"Фото: ГТРК "Башкортостан"
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Отделение Сбербанке в уфимском ТЦ «Звездный» закрыли на дезинфекцию из-за сотрудницы, чей тест на коронавирус дал положительный результат. У девушки не было явных симптомов, но она сама приняла решение провериться.

- Первичный анализ дал положительный результат. О результате теста сотрудница банка узнала, находясь дома, - цитирует представителя пресс-службы регионального отделения Сбербанка Марию Бакирову ГТРК "Башкортостан".

Результатов второго анализа девушка будет ждать дома. Ее и всех ее коллег по отделению отравили на самоизоляцию. Офис же должен открыться уже завтра, 20 апреля, пока работать там будут сотрудники из других отделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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